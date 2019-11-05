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    Adobe Photoshop Camera

    Adobe, yapay zekalı Photoshop Camera'yı erken erişime açtı

    © Fotoğraf : Twitter/Android Authority
    Yaşam
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    Adobe, yapay zekalı fotoğraf uygulaması Photoshop Camera'nın erken erişime açıldığını duyurdu.

    Webtekno'dan Buse Savcı'nın haberine göre Adobe; Android ve iOS için yapay zekâ odaklı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Photoshop Camera'yı duyurdu. Photoshop Camera, çekilen fotoğrafı neredeyse anında analiz ediyor. Sonrasında gölgeler ve vurgu gibi temel unsurlardan gökyüzünü değiştirmek gibi şeylere kadar birçok potansiyel geliştirme ile dolu bir çeşitlilik sunuyor. 

    Instagram
    © AFP 2019 / CHANDAN KHANNA
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    Uygulamadaki filtreler, ekranda gerçek zamanlı olarak kullanılabiliyorken aynı zamanda galeriden alınan görüntülerde de kullanılabiliyor. Uygulama, bazı sanatçıların seçtiği özel filtreleri de içeriyor. Erken erişimdeki kullanıcılar, uygulamada kendi albümlerini de oluşturabiliyorlar.

    Adobe Photoshop Camera, fotoğraftaki nesneleri tanıyor

    Adobe'nin duyurduğu yeni uygulama, fotoğrafta ne olduğunu (yiyecek, insanlar veya uzaktaki dağlar) tanıyabiliyor ve en alakalı filtreleri kullanmanızı sağlıyor. Tüm filtreler ve efektler, fotoğrafa zarar vermeden uygulanıyor. Bu nedenle yaptığı değişiklikleri hızlı bir şekilde geri alabiliyorsunuz.

    Yapay zekâyı güçlendirmek, oldukça fazla veri gerektirir. Adobe, stok fotoğraf koleksiyonunda yüzlerce fotoğrafa sahip ve bu fotoğraflardan hangisinin satın alınma ve kullanılma eğilimi gösterdiğini de biliyor. Belki de en önemlisi şirket, fotoğraf editörlerinin nasıl fotoğraf çektikleri hakkında birtakım verilerine sahip.

    Fotoğraflarda belli bölgelere efekt uygulanabiliyor

    Scott Morrison
    Reuters
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    Photoshop Camera; dinamik aralık, renk tonu ve sahne türü gibi fotoğrafın teknik içeriğine dayalı olarak otomatik ayarlamalar yapıp fotoğraf düzenlemeyi basitleştirmeyi amaçlıyor. Böylece yalnızca profesyoneller değil, herkes fotoğraflarında doğru düzenlemeleri yapabiliyor. Tabii ki bu; uygulamanın, kullanıcıların fotoğraflarda ince ayar ve kayıpsız düzenlemeler yapmaları için manuel görüntü ayarlama özellikleri sunmadığını göstermiyor. Uygulamada kullanıcıların gölgeler, tonlar, titreşim ve pozlama gibi ayrıntıları ayarlamalarını sağlayan bir ayar sekmesi de bulunuyor.

    Uygulama, basit bir manzara fotoğrafı çekiyor ve doğa dergisinden çıkmış gibi görünmesini sağlıyor. Bir masadaki yiyeceklerin fotoğrafını çekiyor ve fotoğrafın hangi kısımlarının yiyecek olduğunu belirleyip sadece o bölgeleri parlatıyor. Fotoğraf uygulaması fotoğraflara hareketli objeler de ekleyebiliyor. Otomatik olarak maskeleme yapabiliyor. Bu özelikler sayesinde obje seçimi ve efekt ekleme süreci oldukça kolay hâle geliyor.

    Etiketler:
    photoshop, Snapchat, Instagram, Adobe
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