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    Evlat edindikleri 'çocuğun' 22 yaşında 'sosyopat bir cüce' olduğunu iddia etmişlerdi: Kayıp genç ilk kez konuştu

    © Fotoğraf : People.com
    Yaşam
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    9 yıl önce Kristine ve Michael Barnett çifti evlatlık olarak aldıkları 6 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğu iddia etmiş kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürmüştü. Dünyayı şaşkına çeviren olayda yıllardır kayıp olan kız ilk kez konuştu.

    ABD'de Dr. Phil'in programına çıkan Natalia Grace, ailesinin iddialarına gözyaşları içerisinde "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yanıt verdi.

    CNN Türk'te yer alan habere göre, Indiana'da papaz Antwon Mans ve eşi Cynthia Mans'in evlatlıkları olarak ABD'de yaşadığı ortaya çıkan Natalia Grace ABD'de Dr. Phil'in programına çıktı ve ilk kez konuştu.

    Pazartesi yayınlanacak bölümün tanıtımında Natalia Grace, ailesinin iddialarına gözyaşları içerisinde "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yanıt verdi.

    16 yaşında olduğunu ve terk edildiğinde küçücük olduğunu belirten Natalia Grace, önceki ailesini yalancılıkla suçladı ve "Söylenilenlerin hepsi yalan. İnsanlar hikayeyi bir de benden dinlemeli" dedi.

    Kristine Barnett ile eski kocası Michael Barnett 2010 yılında Natalia Grace adlı ve cücelik sendromuna sahip 6 yaşında Ukraynalı bir kız çocuğunu evlat edinmişti. Ancak çift 2013'te, Kanada'ya taşınmadan önce Natalia Grace'i Indiana'daki evlerinde terk etti ve çocuğu tek başına bırakmıştı. Natalia 3 sene boyunca burada tek başına yaşamıştı.

    Yıllar sonra Kristine Barnett ve eski kocası Michael Barnett hakkında dava açıldı ancak anne, üvey kızı Natalia Grace hakkında şaşırtıcı eden iddialarda bulunmuştu.

    Kristine'in iddiasına göre üvey kızları çocuk zannedilmesine karşın bir yetişkindi. Evde Natalia ile vakit geçirdikçe yetişkin olduğuna emin olduğunu belirten Kristine, "Natalia geldikten bir süre sonra regl olmaya, kıllanmaya başladı ve süt dişleri değil normal dişleri vardı" ifadelerini kullanmıştı.

    Yine Kristine'in iddiasına göre Natalia yetişkinler gibi konuşuyordu. Natalia ailesi kendisini okula götürdüğünde "Bu çocuklar çok yorucu. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum" gibi 'yetişkin' yorumları yapıyordu.

    Anaokulu / Çocuk
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Film gerçek oldu: '6 yaşında diye evlat edindiğimiz kız aslında 22 yaşındaydı ve bizi öldürmeye çalıştı'
    Kristine, küçük kızın Ukraynalı olduğunu belirtmesine karşın aksanı dahi olmadığını ve Ukraynaca kelimeler söylendiğinde de hiçbir şekilde tepki vermediğini iddia etmişti. Kristine kızlarının kendisini öldürmeye çalıştığını da iddia ederek "Onu kahveme kimyasallar koyarken gördüm ve ne yaptığını sorduğumda bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi" demişti.

    Washington Post ise eski koca Michael Barnett geçtiğimiz aylarda yapılan sorgusunda polise kızın çocuk yaşta olduğunu ancak karısının talimatı ile onu arkada bıraktıklarını belirttiğini ortaya çıkarmıştı.

    Herkesi şaşkına çeveren hikaye ise akıllara Türkiye'de 'Evdeki Düşman' adıyla vizyona giren 'The Orphan' filmini akıllara getirmişti. Filmde de yaşadıkları travma sonrası bir çiftin Esther çocuğu evlat edinmesi ve ancak çocukta bir sorun olduğunu fark etmelerini konu ediniyordu. Filmin sonunda çocuğun aslında yetişkin olduğu ve aileyi öldürmeye çalıştığı anlaşılıyordu.

    Etiketler:
    Indiana, ABD, cüce, Evlat edinme
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