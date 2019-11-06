Parmak izi okuyucusunu 20 dakikada aşmayı başardılar

Cam üzerinde bırakılan parmak izlerinin fotoğrafını kullanan Tencent Güvenlik'ten X-Lab ekibi, parmak izi okuyucularını kandırabilecek kadar karmaşık parmak izi klonları üretmeyi başardı.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre ekip, Şangay'daki GeekPwn 2019 hacking konferansında bunun bir gösterimini yaptı.

Gösterim sırasında izleyicilerden birinin bir cama dokunması istendi ve daha sonra bu parmak izinin fotoğrafı çekilerek işleme başlandı. Özel olarak geliştirilen uygulama ile fotoğraf işlendi ve açıklanmayan bir donanım seti kullanılarak fiziksel bir model yaratıldı.

Kullanılan yöntem tam olarak açıklanmamış olsa da, bir çeşit 3D yazıcının kullanıldığı tahmin ediliyor. Yöntem, parmak izi okuyucusu olan üç akıllı telefon ve iki diğer cihazı kandırmak için kullanıldı.

Çin medyasına konuşan ekip lideri Chen Yu, kullanılan donanım için sadece 140 doların yeterli olduğunu söyledi.