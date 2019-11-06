İddia üzerine 41 tane yumurta yiyen adam hayatını kaybetti

Hindistan'da yerel polise göre olay yaşandığı sırada ikili, ülkenin Uttar Pradesh eyaletinin Jaunpur bölgesinde bir pazarı ziyaret ediyordu.

Bu sırada aralarında anlaşmazlık çıkan ikili, bu anlaşmazlığı gidermek için kendilerinin bir oturuşta 50 yumurta yiyen ilk kişi olabileceği konusunda 2 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 162 TL) üzerine iddiaya girdi.

Webtekno'nun aktardığına göre, 41 yumurtayı bir şekilde yemeyi başaran Subash Yadda adındaki kişi, 42. yumurtasını yerken bilincini kaybetti ve yere yığıldı.

Yaşanan elim olayın ardından apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirilen 42 yaşındaki Yadda, tüm müdahalelere rağmen birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Hint-Asya Haber Servisi’nin (IANS) haberine göre doktorlar, Yadda’nın aşırı yemek yemekten dolayı öldüğünü düşünüyor.

Basında çıkan haberlere göre yaşamını yitiren kişinin ailesi, Yadda’nın ölümü hakkında konuşmayı reddetti.