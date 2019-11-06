‘Rus Siri’ Alisa artık Türkçe konuşuyor

‘Rus Siri’ Alisa, Yandex’in Türkiye’deki navigasyon hizmeti Yandex.Navigation’da kullanıma geçirildi. Açıklamaya göre, böylece sesli yanıt sistemi Alisa'nın, ilk kez Rusça dışında başka bir dilde sürümü çıktı.

Rus arama motoru Yandex’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki Yandex.Navigation sisteminde Alisa sesli yanıt sistemi kullanıma geçirildi. Rusça dışında ilk kez başka bir dilde kullanılacak Alisa, Türkçede de neredeyse Rusçadaki tüm özelliklere sahip olacak. Sözgelimi Alisa adres bulup güzergahı belirleyebilecek, yoldaki hava ve trafik durumu hakkında bilgi verecek. Alisa ayrıca istendiği takdirde yolculuk sırasında güzergah boyunca aracın nasıl yönlendirilmesi gerektiğini de söyleyebilecek.

Diğer yandan Alisa ile Türkçe olarak sohbet de edilebilecek. Zira sistemde yalnızca Rusçadan çeviriler değil, olası senaryolar da işlenmiş durumda. Alisa, böylece Türkiye için özel olarak yazılmış sorulara yanıt verebilecek. Alisa’yı seslendiren kişi ise seslendirme sanatçısı Selay Taşdöğen.

Yandex, ekim 2017’de Alisa isimli sorulanlara insan gibi yanıt verebilen sesli yanıt sistemini geliştirmişti. Alisa’ya o tarihten bu yana kullanıcılar tarafından yöneltilen sesli soru sayısı yılda 1 milyara, ayda ise 45 milyona ulaştı.