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14:46 06 Kasım 2019
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    Bill Gates'i yerinden etti: Fransız patron Arnault, artık dünyanın en zengin 2. insanı

    © AP Photo / Christophe Ena
    Yaşam
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    LVMH CEO’su Bernard Arnault, Bill Gates’i geride bırakarak ‘dünyanın en zengin ikinci insanı’ unvanını aldı. Bu koltuğa oturan ilk Avrupalı olan Arnault, sadece sekiz ay gibi bir sürede dördüncü sıradan listenin tepelerine tırmandı.

    Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy ve Marc Jacobs gibi pek çok lüks markayı çatısı altında bulunduran LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy) grubunun başkanı ve CEO’su Bernard Arnault, dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını aldı.

    Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i üçüncü sıraya iten Arnault’nun kişisel servetinin 107 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

    Borsa
    © Flickr /
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    Fransız iş insanı, bu yüzyılda Forbes dergisi tarafından sıralamada ikinciliğe yerleştirilen ilk Avrupalı oldu. Ancak Arnault, hâlihazırda Avrupa’daki ve moda endüstrisindeki en zengin kişi unvanlarına sahip.

    Forbes’un sıralamasına göre, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 112.3 milyarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Arnault’nun yerinden ettiği Bill Gates ise 106.9 milyarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor.

    Bezos, Arnault ve Gates dünyadaki tek ‘centi-milyarderler’ (geliri 100 milyar ve üzerinde olan kişiler) olarak biliniyor.

    Sadece 8 ayda 4. sıradan 2. sıraya fırladı

    70 yaşındaki Bernard Arnault, yine Forbes tarafından mart ayında yapılan sıralamada ‘dördüncü’ en zengin insan olarak gösterilmişti. Arnault’nun o dönemde 76 milyarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyordu. Fransız iş insanının serveti yaklaşık sekiz ay gibi bir sürede, onu ikinciliğe taşıyacak kadar artmış oldu.

    O dönemde en zengin insanlar listesi sırasıyla Bezos, Gates, Warren Buffet ve Arnault şeklindeydi.

    Etiketler:
    Louis Vuitton Moët Hennessy, Jeff Bezos, Christian Dior, Louis Vuitton, Servet, Zengin, Forbes, Bill Gates, Bernard Arnault, LVMH
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