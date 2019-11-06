Avustralya milli takımında artık kadın ve erkek oyuncular eşit maaş alacak

Avustralya Futbol Federasyonu ile Avustralya Profesyonel Futbolcular Sendikası arasında imzalanan anlaşma sonucunda ülkenin milli takımında oynayan kadın ve erkek futbolcuların artık aynı maaşları alacağı duyuruldu.

Avusturalyalı kadın futbolcuların yaklaşık 3 yıldır verdiği mücadele bugün sonuçlandı.

2015'den beri sektörde cinsiyet eşitsizliği olduğunu savunan milli takımdaki kadın futbolcuların üyesi oldukları Avustralya Profesyonel Futbolcular (FFA) Sendikası, Avustralya Futbol Federasyonu ile bir anlaşma imzalandı.

4 yıl geçerliliği olan anlaşma uyarınca kadın Avustralya Kadın Milli Takımı ( Westfield Matildas) oyuncuları erkek meslektaşlarıyla (Caltex Socceroos) eşit haklara sahip olacak.

Bugün imzalandığı duyurulan anlaşma, oyuncuların eşit maaş almaları, reklam gelirlerinin iki takıma da eşit dağılımı, seyahatlerde kadınların da erkekler gibi 'Business Class'da yolculuk edebilmelerini kapsıyor.

Football Federation Australia (FFA) have announced equal pay for the women's and men's national teams in a landmark agreement ⚽️👫https://t.co/yHkAEL2ly5 — LiveScore (@livescore) November 6, 2019

​Anlaşma ayrıca, ulusal takım için oynayan kadınların hamilelik sırasında ve geri dönüşlerinde desteklenmelerini sağlamak için FFA'nın ebeveyn izni politikasını yeniden düzenlenmesini de içeriyor.

FIFA etkinliklerinde kadınlar daha az kazanmaya devam edecek

Ancak anlaşmada tartışılan noktalar da var. Zira erkek milli takımı yine Dünya Kupası etkinliğinde kadınlardan daha fazla gelir elde edebilecek. Bunun nedeni ise FIFA'nın toplam ödül havuzunu erkek takımlar için daha yüksek belirlemesi. 2018 Erkekler Dünya Kupası için toplam ödül havuzu 400 milyon dolarken Fransa'daki 2019 Kadınlar Dünya Kupası yaklaşık 30 milyon dolardı.

'Hep hayal ettiğimiz şey buydu'

Takımın ortasaha oyuncusu Matildas Elise Kellond-Knight, bugün düzenlenen basın toplantısınd ayaptığı açıklamada "Bir kadın futbolcu olarak hep hayal ettiğimiz şey buydu. Biz her zaman eşit muamele görmek istedik" ifadelerini kullandı.

FFA Başkanı Chris Nikou ise futbolun herkes için olduğunu belirterek "Anlaşma eşitliği sağlamaya uzanan yolda atılmış büyük bir adım" dedi.

Avustralya Kadın Milli Takımı, 2015'de FFA'nın kadın futbolculara ödediği maaşın yeterli olmadığını açıklayarak ABD'de oynanacak maçlarını boykot etmişti.

Takın, geçen Mart'ta ise Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'nun kadın ve erkek futbolculara eşit haklar sağlamadığını belirterek dava açmıştı.

Milli takımdaki kadın ve erkek oyuncuların eşit miktarda kazanmaları yönünde adım atan ilk ülke geçen sene Norveç olmuştu.