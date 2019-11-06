Bilim insanları, kanserin yayılmasını durdurmanın yolunu buldu

ABD’li bilim insanları, kanser hücrelerinin beyne yayılmasına yardımcı olan bir proteinin özelliklerini keşfettiklerini duyurdu.

Medical Xpress’in haberine göre, New York merkezli Weill Cornell Medicine sağlık merkezi ve Presbyterian Hastanesi’nden bilim insanları, CEMIP proteininin kan damarları ile yerleşik bağışıklık hücrelerini, kanser hücrelerinin beyne yayılmasına yardımcı olan enflamatuar molekülleri üretmeye teşvik ettiğini tespit etti.

Hayvan deneylerinin, bu proteinin bloke edilmesinin, metastazların beyne yayılmasını önlediğini gösterdiği aktarıldı.

Kansere bağlı ölümlerin büyük kısmının, kanser hücrelerinin diğer organlara yayılmasından kaynaklandığı kaydedilen haberde, en tehlikeli vakalardan birinin beyin metastazı olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, CEMIP üzerindeki kontrolün, kanser tedavisine yardımcı olacağını düşünüyor.