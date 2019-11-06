Narkolog, elektronik sigaranın neden tehlikeli olduğunu açıkladı

Moskova Bölgesi Sağlık Bakanlığı Uzmanı Psikiyatrist-Narkolog Vitaliy Holdin, elektronik sigaraların organizmayı nasıl etkilediğini ve neden tehlikeli olduğunu anlattı.

Holdin, normal sigara içen insanların kanser hastalıklarına yakalanma korkusu nedeniyle elektronik sigaralara yöneldiklerini belirtti.

Elektronik sigaraların içinde sıvının ısıtıldığı ve buharlaştırıldığı inhalatörler olduğunu kaydeden Holdin, buhar elde etmek için glikol, gliserin ve propilen glikol, keyif almak için ise aromatizatörlerden faydalanıldığını belirtti.

Holdin, elektronik sigaralarda buharlaşan sıvılarda göz, cilt ve mukoza zarlarını tahriş edici fenol, kansere neden olan formaldehit, sinir ve kardiyovasküler sistemlere zarar veren kurşun gibi toksit maddelerin bulunmasının yanı sıra, propilen glikol ve tütünle ısınan çubuğun da potansiyel kanserojen maddeler saldığını kaydetti.

Alternatif nikotin alımı için kullanılan çeşitli cihazların olumsuz etkilerine dikkat çeken narkolog, tüm sigara türlerinin kesinlikle sağlığa zararlı olduğunu, sağlığı korumanın tek yolunun kötü alışkanlıklardan vazgeçmek olduğunu vurguladı.