Tesla, 'CyberTruck' modelinin çıkış tarihini açıkladı

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, CyberTruck adını verdiği kamyonetin çıkış tarihini açıkladı. Ancak araç ile ilgili henüz hiçbir bilgi net değil.

Elektrikli araçlar güç bakımından kullanıcıları üzmese de batarya performansı ve menzil konusunda ne yazık ki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk piyasaya sürecekleri yeni modellerinde menzil konusunda ciddi iyileştirmeler yapacaklarını söylemişti.

Musk, elektrikli kamyonet fikrini 2017 yılında ortaya atmış, fikrin ortaya çıktığında herhangi bir ismi olmayan araç için 2 yıl içerisinde biteceği bilgisini vermişti.

Shiftdelete.net'in aktardığına göre, dünkü Twitter paylaşımıyla CyberTruck adını verdikleri model Kasım ayı içerisinde tanıtılacağını duyurdu.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Şirket Model 3‘ü seri üretim sürecine sokmak için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Tesla Model Y‘nin de gelecek sene kullanıcıların karşısına çıkacağını hesaba kattığımızda CyberTruck modelinin üretimi için bazı belirsizlikler oluşuyor.

Benzer şekilde Roadster 2 modeli için açıklamalarda bulunan Musk, ön siparişler ile birlikte istediği geliri ve gündem olma hedefini elde etmişti. Musk’ın CyberTruck modeli için de benzer hamleleri yapması bekleniyor. 21 Kasım günü Los Angeles Space X fabrikası yakınlarında duyurulacak olan aracın teknik özellikleri merak konusu.