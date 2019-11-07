Angelina Jolie, ABD’den taşınmak istiyor

Harper’s Bazaar’a konuşan Angelina Jolie, “Başka bir ülkede yaşamak istiyorum ve çocuklarım 18 yaşına girer girmez bunu yapacağım. Şimdi babalarının (Brad Pitt) olduğu yerde bulunmak zorundayım” dedi.

Jolie, hangi ülkeye taşınmayı planladığını söylemese de her zaman Afrika’dan hoşlandığını itiraf etti.

Üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere 6 çocukları olan Jolie ve Pitt çifti, 12 yıllık beraberliğin ardından 2016 yılında yollarını ayırmaya karar vermişlerdi.