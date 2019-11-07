ABD federal mahkemesi, Manhattan'daki garsonlarını işten çıkaran Nusret Gökçe’ye 250 bin dolar ceza verdi

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, tuz dökme stiliyle 'Salt Bae' lakabıyla şöhret olan Nusret Gökçe, ABD'de çalışanlarıyla davalık oldu ve ABD federal mahkemesi tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, 'Japonya'da başlayan dostluk ve dayanışma' başlığıyla yayımlanan yazısında "New York, Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkaran Nusret Gökçe’ye, ABD Federal Mahkemesi, 250 bin dolar ceza verdi" bilgisini verdi.

Eyüboğlu şöyle devam etti:

"Mahkeme; Gökçe’nin, çalışanlara dağıtılması gereken bahşişlerden pay almasına itiraz eden Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u haksız yere işten çıkardığına hükmetti.

Mahkeme, garsonların alacakları toplu tazminattan doğacak tüm vergileri de Nusret’in ödemesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, garsonların referans dosyalarına düştüğü 'İşten çıkarıldı' ibarelerini de kaldırdı.

19 Ekim 2019’da Manhattan Nusret’in duvarına asılan kararda, Federal Yasa’nın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi haklarının olduğu hatırlatıldı."