İngiltere'de mahkeme öğrenme güçlüğü olan kadının 'cinsel ilişkiye girme' yasağını kaldırdı

İngiltere'de mahkeme, öğrenme güçlüğü olan bir kadın için sekiz yıl önce aldığı 'romantik ilişki yaşama' ve 'cinsel ilişkiye girme' yasağını kaldırdı.

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Koruma Mahkemesi, 2011 yılında öğrenme güçlüğü olan kadının cinsel ilişkiye rıza göstermek için yeterli zihinsel kapasiteye sahip olmadığını belirterek 'romantik ilişki yaşama' ve 'cinsel ilişkiye girme' yasağı getirmişti.

İsmi ve yaşı açıklanmayan kadının dava dosyası için mental sağlığında gelişme gösterdiği için tekrar açıldı.

Yargıç Mark Hedley, tedaviler sonucunda kadının sağlık durumunun iyileştiğini ve artık bakıma muhtaç olmadığını belirtti.

Kadının cinsel ilişkiye girme veya ilişki sırasında korunma ya da korunmama kararını verebilecek durumda olduğu ifade eden Hedley, yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Hakim, kadının yine de bazı kararları almak için zihinsel kapasiteye sahip olmadığını ve hala korunmaya ihtiyacı olduğunu da söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarının kadına iletişim kurdukları insanların 'uygunluğu' konusunda destek olacağını dile getirdi.

İngiltere'de 2005 yılında Zihinsel Kapasite Yasası uyarınca oluşturulan Koruma Mahkemesi, kendileri için karar almada zihinsel kapasiteye sahip olmayan kişilerin mülkiyeti, mali işleri ve kişisel refahı konusunda karar verebiliyor.