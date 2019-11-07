Sydney Havalimanı'nda tepki çeken uyarı: Bu kıyafetle uçağa binebileceğinizden şüpheliyim

Sydney Havalimanı’nda genç bir kadın önce erkek arkadaşının dizine oturduğu için uyarıldı, daha sonra da “Bu şekilde giyinmiş bir halde uçağa binebileceğinizden de şüpheliyim” sözleriyle uygunsuz giyinmekle suçlandı. Genç kadın, görevlileri ayrımcılıkla suçladı.

Avustralya’nın Sydney Havalimanı’nda Jetstar Havayolları ile 3 Kasım’da Melbourne’e yapacağı uçuş için bekleyen 33 yaşındaki Serah Nathan, önce bir görevli tarafından oturuşu nedeniyle uyarıldı.

Uzun mesafe ilişkisi yaşadığı sevgilisinin dizine oturan ve havadan sudan şeylerden konuştuklarını söyleyen Nathan, kendisine yaklaşan kadın görevlinin “Ayrı bir koltuğa oturun, çocuklar izliyor. İç hatlar terminalini striptiz kulübü gibi işletmiyorum” dediğini aktardı.

Etrafta hiç çocuk olmadığını söyleyen Nathan, uyarı karşısında afalladıklarını belirtti.

“I doubt you’ll be able to board your flight dressed like that.”

Today I got publicly slut-shamed by two @JetstarAirways employees, whilst wearing this outfit! 🤷🏽‍♀️

Play by play in tweets to follow. (1/4)

cc. @Mamamia @pedestriandaily pic.twitter.com/QKg4Zk1N9W — Serah Nathan (@serahann) November 3, 2019

Nathan’ın aktardığına göre görevli, birkaç dakika sonra Jetstar ekibinin sorumlusuyla birlikte dönerek, başka yerde oturması gerektiğini tekrarladığı ve “Erkek arkadaşınızın üzerine oturarak buradaki ailelere saygısızlık yapıyorsunuz” dedi.

Daha da ileri giden görevli, “Bu şekilde giyinmiş bir halde uçağa binebileceğinizden de şüpheliyim ama her koşulda bu çıkış kapısında oturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Irkçılık iması: Kısa elbise giyen beyaz bir kadına böyle davranmadılar

Altında bir eşofman ve göbeği açık tişört bulunan Nathan, kendi fotoğrafıyla birlikte yaşadıklarını Twitter’dan paylaştı.

Yarı Sri Lankalı olduğunu söyleyen Serah Nathan, karşılaştığı tutumun ırkçılıktan kaynaklandığını ima etti.

Tam karşısında oldukça kısa elbise giyen beyaz bir kadını örnek gösteren Nathan, sadece kendisinin bu muameleye maruz kaldığını belirtti.

Müşteri temsilcisi alay eder gibi cevap verdi

Daha sonra Jetstar müşteri hizmetlerine şikâyette bulunan genç kadın, “Müşteri temsilcisine giydiğim kıyafetin fotoğrafını gönderdim ve bana çok güzel olduğumu ve erkek arkadaşımın çok şanslı olduğunu söyledi” dedi.

Yetkililer, genç kadının kıyafetinde ve oturuşunda bir sorun olmadığını; görevlilerin diğer yolcuların rahatsız olma ihtimaline karşı bu uyarıyı yapmış olabileceğini belirtti.

Serah Nathan, “Eğer bu durum, renkli bir kadının uzun mesafe ilişkisi yaşayan erkek arkadaşıyla son dakikalarında bağ kurmasına dayanamayan birkaç aksi çalışanı kaynaklandıysa, Jetstar çözmeniz gereken bir sorununuz var” ifadelerini kullandı.

Jetstar sözcüsü ise Sydney ekibinin iddiaları reddettiğini açıkladı, ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduklarını belirtti. Sözcü, müşteri hizmetlerinin konuyu ele alış biçimi nedeniyle de özür diledi.