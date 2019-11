Helen Mirren'dan kendisini Keanu Reeves'in yeni sevgilisine benzetenlere yanıt

The Madness of King George, Gosford Park, The Last Station ve Red filmleriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Helen Mirren, dün Twitter'da birçok kullanıcı tarafından kendisi gibi oyuncu olan Keanu Reeves'in yeni kız arkadaşına benzetildi.

Sosyal medyada ayrıca, Reeves'in geçen hafta ilişkisi olduğunu açıkladığı sanatçı Alexandra Grant'ın 46 yaşında olmasına rağmen neredeyse 74 yaşındaki Mirren kadar yaşlı durduğu da dile getirildi.

'Benim için bir onur'

​Grant'a benzetilmesiyle ilgili Entertainment Tonight'a konuşan Mirren, söz konusu 'karışıklığın' kendisi için bir onur olduğunu belirterek "Çünkü o (Grant) gerçekten çok tatlı bir kadın" dedi.

Helen Mirren responds to people thinking she is Keanu Reeves’s new girlfriend https://t.co/tXpiJLL9CZ — The Independent (@Independent) November 7, 2019

​Şeytanın Avukatı filminin yönetmenliğini yapan Taylor Hackford ile evli olan Mirren sözlerine şöyle devam etti:

"Keanu'yu çok iyi tanımıyorum. Kocamla bir filmde birlikte çalışmışlardı. Çok tatlı bir insan. Yani Grant, şanslı bir kadın. Keanu'da şanslı bir adam."

Heykel, resim ve edebiyat alanında eserler üreten Grant, Reeves ile birlikte X Artists’ Books isminde bir yayınevi kurmuştu.

35 yıldır ilk kez

Grant'ın sosyal medyada bu kadar tartışma konusu olmasının bir sebebi de Reeves'in yaklaşık 35 yıldır sinema sektöründe olmasına rağmen uzun zamandır hiçbir sevgilisiyle bu şekilde el ele kırmızı halıya çıkmaması.

Keanu Reeves'in adı birçok filmde rol aldığı Sandra Bullock ve bir başka meslektaşı Amanda De Cadenet ile birlikte anıldı. Fakat her seferinde de sadece arkadaş oldukları yanıtını verdi.

Reeves'in en medyatik ilişkisi Jennifer Syme ile yaşadığı oldu. Çift, 1999 yılında bir bebek sahibi olacaktı, Syme düşük yaptı. Bu olaydan 2 yıl sonra da bir trafik kazasında öldü.

İlişkileri sona ermiş olsa da Keanu Reeves, Syme'nin tabutunu taşırken çekilen pozuyla hafızalara kazınmıştı.