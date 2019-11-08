Instagram'ın kurucusu, şirketi Facebook'a satma sebebini açıkladı

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram’ın iki kurucusundan biri olan Kevin Systrom, şirketin Facebook’a satılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Systrom, Mark Zuckerberg ile yaşadığı sorunlara rağmen Instagram’ı sattığı için pişman olmadığını ima etti.

Ekim 2010 tarihinde kurdukları Instagram’ı sadece iki yıl sonra sosyal medya devi Facebook’a 1 milyar dolar nakit karşılığında satan Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle şirketten ayrılmak zorunda kalmışlardı.

Facebook çatısı altına geçmeden önce iOS platformunda 27 milyona yakın kullanıcısı bulunan Instagram, bugün aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi konumunda.

Facebook ve Instagram, cinsellik maksatlı emojileri yasaklıyor , New York Times (NYT) gazetesinin düzenlediği bir etkinliğe katılan Systrom, Instagram’ın Facebook’a satılması hakkında kendisine sorulan bir soruya çarpıcı bir cevap verdi. Bir gazetecinin “Bugün olsa Instagram’ı yine satar mıydınız?” sorusuna, "Eğer biri size gelip 11 kişi karşılığında 1 milyar dolar teklif etse, siz ne cevap verirdiniz?" şeklinde yanıt veren Systrom, bu kararından dolayı pişman olmadığını ima etti.

Instagram’ın bugün geldiği noktayı göz önüne alarak, Systrom’un şirketi elden çıkarmasını yanlış bir karar olarak değerlendirebilirsiniz; ancak bir noktayı es geçmemek gerekiyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi Instagram, Facebook tarafından satın alınmadan evvel nispeten küçük bir kullanıcı tabanına hitap ediyordu.

Mark Zuckerberg’ün agresif politikaları sayesinde sadece bir yılda Instagram kullanıcı sayısı 150 milyona çıktı. Aradan geçen yedi senede inanılmaz bir mesafe kaydeden platform, artık sadece bir sosyal medya platformu değil; aynı zamanda e-ticaret ve dijital pazarlama ekosisteminin en önemli duraklarından bir tanesi. Facebook, Ekim 2018’de kurucu ortaklar Systrom ve Krieger’ın Instagram’dan ayrılmasının ardından, şirketin başkanlığına Adam Mosseri’yi getirmişti.