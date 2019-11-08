Kedinin 1 yaşındaki bebeği kurtardığı anlar sosyal medyada viral oldu

Kolombiya'da bir evdeki kedinin, merdivenlere yönelen ailenin en küçük üyesini düşmekten kurtadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Video, sosyal medyada viral oldu.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Gatubela isimli bir kedi, anne ve babasının olmadığı bir anda dik merdivenlere doğru emekleyen 1 yaşındaki Samuel'i düşmekten kurtardı.

Evde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Gatubela koltukta otururken, küçük Samuel'in de yavaş yavaş evin alt katına inen merdivenlere doğru emeklediği görülüyor.

Samuel, tam merdiveden aşağı yuvarlanacakken durumu fark eden kedi, adeta bir ebeveyn refleksiyle aniden yerinden fırlayarak küçük çocuğun önüne geçiyor ve onun geri gitmesini sağlıyor.

27 yaşındaki anne Diana Lorena Álvarez, 31 Ekim'de yaşanan olayda bebeğini uyurken beşiğine koyup yakındaki bir odaya gittiğini, gelen sesler üzerine geri döndüğünde Samuel'in yerde olduğunu gördüğünü söyledi.

Álvarez, Samuel'in beşiğinden nasıl çıkabildiğini öğrenmek için kameradaki görüntüleri izlediğini ancak bu sırada kedilerinin hamlesini görerek çok şaşırdığını belirtti.

Álvarez, görüntüleri Facebook'ta bir hayvan sahiplendirme grubuna gönderdikten sonra video çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.