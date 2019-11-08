Kedisini ‘şişko olduğu için’ uçağın kabinine almak istemediler

Letonya'nın başkenti Riga'dan Rusya'nın Vladivostok kentine uçarken aktarma yaptığı havaalanına giden Mihail Galin'e, kedisini ‘aşırı kilo nedeniyle’ uçağın kabin kısmına alamayacaklarını söylediler. Kedisini bagaj kısmına vermek istemeyen sahibininse onun için başka planları vardı.

Vladivostok sakini Mihail Galin, bir süre yaşadığı Riga'dan evine uçmak için Moskova aktarmalı bir uçak bileti aldı. Riga'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya inen Galin, buradaki Şeremetyevo Havaalanı'nda check-in işlemlerini yaparken, havalimanı görevlisinin çantalarının hepsini tarttığını anlattı. Anlattığına göre daha sonraysa kedisi Viktor'un içinde durduğu taşıma çantasını tartının üstüne koyan görevli, 10 kilogram olan kediyi, kendi tabiriyle ‘şişko’ olduğu için kabin kısmına alamayacaklarını söyledi. Kedinin ‘el bagajı olarak’ uçağın içine alınabilmesi için maksimum sekiz kilogram olması gerektiğini de ekledi.

Kabin kısmına alınmayacak olması, kedinin yanında sahibi olmadan bagajların yer aldığı kapalı alanda diğer yolcuların bavulları ile seyahat edeceği anlamına geliyordu.

‘Hayatta kalsa dahi o anlar hayatı boyunca kâbuslarına girecekti’

Facebook'ta yaptığı açıklamalarında Galin, “Kedimin bagaj kısmında sekiz saat boyunca hayatta kalamayacağını, kalsa dahi hayatının sonuna dek bu anların her gece kâbusuna gireceğini anlatma çabalarım bir işe yaramadı. Havaalanı görevlileri bana uymaları gereken kurallar olduğunu ve Viktor'un fazla kilolarının sorumluluğunu üstlerine almaya niyetleri olmadığını söylediler” diyor.

Tartıya Phoebe çıktı, uçağa Viktor bindi

Nitekim Galin, ‘kedisini ölüme göndermek istemediği için’ işlemlerini tamamlamadan check-in alanından ayrılmış. Ardından da check-in görevlilerini yanıltmak için Viktor'a çok benzeyen, ancak kilosu daha az olan bir kedi bulmaya karar vermiş.

Arkadaşlarının yardımlarıyla aradığı kediyi bulduğunu söyleyen Galin, check-in sırasında tartıya konulması için Viktor'a çok benzeyen kedi Phoebe'yi görevlilere teslim etmiş. Check-in işlemlerinin tamamlanmasından sonraysa kabine alınmasına izin verilen taşıma çantasına kendi kedisi Viktor'u yerleştirmiş. Viktor ile sahibi Vladivostok'a bu şekilde uçmuşlar.

‘Beslenmesine dikkat etsem de kilo aldı’

Komsomolskaya Pravda gazetesine demecinde Galin, kedisinin kaliteli bir diyet mama yediğini, ancak buna rağmen kilo aldığını söyledi ve ekledi: “Kedim kendiliğinden büyük, herhalde kemikleri biraz iri. Şaka bir yana, kedimin biraz şişko olduğunun bilincindeyim, ancak onu belirli miktarlarda mama servis eden özel bir mama kabıyla beslemeye çalışıyorum.”

Pek çok kedi kısırlaştırılmalarını takiben kilo alıyor. Bunda kısırlaştırılmalarının ardından değişen hormon dengelerinin ve dolayısıyla yeme alışkanlıklarının değişmesini etkili. Bu nedenle veterinerler, kedilerin kısırlaştırılmalarının ardından yedikleri mama tipi ve miktarına dikkat etmek gerektiğini, ayrıca çeşitli oyunlarla hareket etmelerini sağlamanın doğru olacağını söylüyorlar.