İnternet fenomeni ‘Somurtkan Kedi’nin ‘kayıp kuzeni’ Rusya’da bulundu

Alt dişlerinin üsttekilere göre daha ileride olması nedeniyle suratında memnunitetsizmiş gibi bir ifade olan, bu nedenle de gerçek adının ‘Tartar Sauce’ (Tartar sosu) olmasına rağmen ‘Somurtkan Kedi’ ismiyle ünlenen kedi, Rusya'nın Voronej kentinde yeniden gündeme geldi.

Voronej'deki yerel bir haber sitesi olan Bloknot'a göre ‘Somurtkan Kedi’nin ‘izine yıllardır rastlanamayan kayıp kuzeni’ bu şehirde kendini gösterdi.

Russia's contender to Grumpy Cat's throne has arrived — and he is one grumpy boy https://t.co/bGt6Uka830 — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 7, 2019

​Söz konusu kedinin resmini çekip haber sitesine gönderen kadın, onun için, “Halinden çok mutsuz bir kedi” demiş.

Suratındaki ifade ve kulaklarının geriye doğru gitmiş olmasına bakılırsa kızıl kabarık tüyleri olan bu kedinin, gergin olduğu yorumu yapılabilir.

Another important step towards global dominance: New ‘Grumpy #Cat’ Turns Up in 🇷🇺#Russia https://t.co/rILqcp6hrG — Vladimir Miklashevsky (@vmiklsuomi) November 7, 2019

​Nitekim Bloknot sitesinde ise kedi için “Evde yaşayan bir kedi olduğu belli, zira tüyleri bakımlı, kendisi de besili görünüyor” tahmininde bulunuluyor.