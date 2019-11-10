ABD’de müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkum, kalbinin bir anlığına durmasının ardından tahliye talebinde bulundu. Mahkemeye başvuran mahkum Benjamin Schreiber, “bir anlığına öldüğü için ömür boyu hapis cezasını tamamladığını” ve hapiste tutulmasının hukuksuz olduğunu söyledi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

ABD’nin Iowa eyaletinde kalbi kısa süre duran bir mahkum, hastanede hayata döndürüldükten sonra 'müebbet hapis cezasını tamamladığı gerekçesiyle' serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

New York Times'ın haberine göre, Benjamin Schreiber isimli mahkum, 1997 yılında birinci derece cinayetten suçlu bulunarak şartlı tahliye şansı olmaksızın müebbet hapse çarptırıldı. 2015 yılının mart ayında böbrek taşı rahatsızlığı kapsamında septik zehirlenme yaşayan mahkum, bilincini kaybederek hastaneye götürüldü.

Mahkeme dokümanlarına göre, mahkum Benjamin Schreiber, burada beş kez hayata döndürüldü. Yaşanan olayın ardından 'anlık olarak öldüğünü' belirten Schreiber, 'hayat boyu çekmesi gereken cezayı tamamladığını ve artık demir parmaklıklar ardında tutulmasının kanunsuz olduğunu' söyledi.

Bölge mahkemesi tarafından reddedilen bu talep, Iowa İstinaf Mahkemesince de onandı.

Kısa süreliğine kalbi duran mahkum: Müebbet cezamı tamamladım, beni salın https://t.co/BCRpjpx8W8 pic.twitter.com/ak20F2PIX8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 10, 2019

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