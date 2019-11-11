Nusret'in çalışanlarından açıklamalar: 'Kendini mafya babası Tony Montana sanıyordu'

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, New York’taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuş ve 237 bin dolar tazminat cezası almıştı. New York Daily New Gazetesine konuşan çalışanlar Gökçe'nin Scarface etkisinde olup sürekli kendini 'Mafya Babası'na benzettiği söyledi.

Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş ‘Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı’ iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı. ABD mahkemesi, Gökçe’yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti.

New York Daily New Gazetesi, Nusret Gökçe’ye dava açan 4 kişiyle konuştu.

ABD'de çalışan dört kişi, verdikleri röportajda ayrıca Nusret’in kendini ‘Mafya Babası’ sandığını da belirtti ve şöyle konuştular:

“Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu. Bize diktatör gibi davranıyordu. Bize ‘Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur' diye bağırıyordu. Sürekli izlediği ‘Scarface' (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu.”

Gazeteye konuşan eski garson Batuhan Yunkuş, "Salt Bae, işçi haklarına ve kanunlarına uymalı. Ününüz ve ekonomik durumuzdan ötürü istediğiniz gibi davranamazsınız. İşçi haklarının korunduğu ve gözlemlendiği bir yerde yaşadığımız için şanslıyız. Burada konu sadece para değil, bu, ABD'deki işçi haklarıyla da ilgili" diye konuştu.