Nusret'in çalışanlarından açıklamalar: 'Kendini mafya babası Tony Montana sanıyordu'

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, New York’taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuş ve 237 bin dolar tazminat cezası almıştı. New York Daily New Gazetesine konuşan çalışanlar Gökçe'nin Scarface etkisinde olup sürekli kendini 'Mafya Babası'na benzettiği söyledi.