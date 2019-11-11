ABD’li bilim insanları bir ilke imza attı: Hava ile sudan votka üretildi

Popüler Mekanik dergisinde çıkan habere göre, bilim insanları gerçekleştirdikleri araştırma sonucu elektriğin havadaki karbondioksiti alkol denilen etanol maddesine dönüştürebildiğini, katalitik reaksiyon sırasında oksijen, karbon ve hidrojen atomlarının birleşmesi sonucu alkol elde edildiğini ortaya koydu. Haberde Air Co şirketinin eş kurucusu ve CEO’su Stafford Sheehan’ın "Üzerinde çalıştığımız süreç bitkilerde fotosentez ile aynı prensiplere dayanıyor, ancak biz bunu daha verimli bir şekilde yapıyoruz" ifadesine yer verildi.

Uzmanların sözlerine göre, tahılların fermente edilmesiyle yapılan geleneksel votkadan tamamen farklı olan bu votka üretim yöntemi atmosferdeki karbondioksiti emerek onun temizlenmesini sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamada geliştirilen yöntem doğrultusunda kullanılan votka üretim makinesinin elektrik ve güneş enerjisiyle çalıştığına dikkat çekilerek bu yöntemle elde edilen ürünün çevre dostu olduğu vurgulanıyor.

Şu an itibariyle internet üzerinden satılmaya başlanan yenilikçi yöntemle üretilen bu votkanın bir şişe fiyatının 65 dolar olduğu kaydedilirken 2020 yılından itibaren şirketin ürününü offline pazara da sunmayı planladığı belirtildi.