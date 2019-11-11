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    Artırılmış gerçeklik gözlüğü

    'Apple, artırılmış gerçeklik gözlüğünü 2022'de piyasaya sürecek' iddiası

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    İddiaya göre Apple, 2022'de ilk artırılmış gerçeklik gözlüğünü çıkarmayı ve ardından 2023'te daha küçük bir cihaz tasarlamayı planlıyor. Son haberlere göre Apple yöneticileri, AR gözlüklerinin 10 yıl içinde iPhone'u da destekleyebileceğini söylüyorlar.

    Oprah Winfrey - Apple - Apple TV Plus
    © AP Photo / Tony Avelar
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    Apple’ın artırılmış gerçeklik dünyasına girmesi uzun zamandan beri bekleniyordu. Teknoloji dünyasında pek çok kişi, AR ve VR’yi mobilden sonraki en büyük platform olarak görüyor. Bazı analistler, 2020 lansmanını beklese de teknoloji devinin bu alana tam giriş tarihi hâlâ belirsiz. Webtekno'dan Buse Savcı'nın haberine göre Apple’ın merkezinde yapılan sunumlara dayanan bir söylenti, muhtemelen bu teknolojiyi geliştirmedeki güçlükler nedeniyle Apple'ın AR ve VR teknolojilerine giriş tarihini 2022’ye kadar çekiyor.

    Yeni takvimin yanı sıra The Information’ın haberi, Apple’ın N301 kod adı verilen AR gözlüğü hakkında yeni bir ayrıntı sunuyor. Cihaz, mayıs ayında piyasaya sürülen sanal gerçeklik gözlüğü olan Oculus Quest'in daha ince bir versiyonunu andırıyor. AR ve VR özellikleri taşıyan cihaz, kullanıcının çevresini haritalamak için harici kameralar; bilgileri göstermek ve sanal nesneleri gerçek dünyayla harmanlamak içinse yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. Şirketin, 2021'den itibaren gözlük için yazılım geliştirmeye başlayacağı söyleniyor.

    İddiaya göre Apple, çok daha ince bir cihaz tasarlayacak

    Apple, büyük kulaklıklı gözlükleri tasarladıktan sonra çok daha küçük bir AR gözlük tasarımına geçmeyi planlıyor. Prototipleri gören bir kişiye göre mevcut prototipler, pil ve yonga seti içeren, kalın çerçeveli ve yüksek fiyatlı güneş gözlükleri gibi görünüyor. Apple’ın, kullanıcının başka bir işle meşgul olduğunun sinyalini vermek için başka işlem yaparken kararan mercekleri de araştırdığı bildirildi.

    Apple CEO'su Tim Cook, daha önce artırılmış gerçekliği akıllı telefon gibi büyük bir fikir olarak gördüğünü söylemişti. Apple’ın AR gözlükleri, bu vaadi yerine getirmek üzere tasarlanmış gibi görünüyor. The Information’ın haberine göre şirketin üst düzey yöneticileri, cihazın yaklaşık 10 yıl içinde iPhone desteği kazanacağına inandıklarını söylüyor.

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    Etiketler:
    artırılmış gerçeklik, Apple News, Apple Watch, Apple
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