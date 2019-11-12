Meteoroloji: Marmara ve Ege'de sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara ve Ege'de sıcaklıkların artacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.