Keşmir krizinin simgesi olmuştu: Pakistan, uçağını düşürdüğü Hint pilotun heykelini sergiliyor

Karaçi şehrindeki müzede Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından organize edilen bir sergide Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın imzası haline gelen bıyıklarıyla tamamlanmış gerçek boyutlu bir heykeli sergileniyor.

Varthaman'ın heykeli, ‘Operasyon Seri Yanıt’ adı verilen galeride bulunuyor. Galeride Varthaman'ın uçağından bazı parçalar da yer alıyor.

Hindistan 'heyecanı' paylaşmadı

Bir okul gezisiyle sergiye gelen öğrencilerden Samiullah Bari, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Abhinandan heykelini galeride görünce ülkemle gurur duydum” dedi.

Heykel Pakistan’da gurur ve ilgiyle karşılansa da Hindistan’da aynı ‘heyecanı’ yaratmadı.

Hint vatandaşlar Pakistan’a tepkilerini gösterirken, Times of India gazetesi de sergiyi ‘Pakistan’ın yeni bir alçaklığı’ diye niteledi.

Şubat ayında Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krizi takiben karşılıklı olarak gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında filo komutanı Abhinandan Varthaman'ın uçağı düşürülmüştü. Varthaman, uçaktan kurtulduktan sonra Pakistan tarafından esir alınmış, ancak daha sonra ‘iyi niyet göstergesi' olarak serbest bırakılmıştı.

Hindistan’da kahraman olarak karşılanan Varthaman'ın onurlandırmak isteyen hayranları, pilotun görünümünü taklit etmeye başlamış, iş pilotun bıyık modelinin ‘ulusal bıyık’ ilan edilmesini talebine kadar varmıştı.