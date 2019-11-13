İspanya’nın popüler tatil beldesinden kilolu turistlere ‘eşeğe binme’ yasağı

Daily Mail’in aktardığına göre, yerel yönetim bir dizi toplumsal görüşme gerçekleştirerek 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bu yasağı uygulamayı planlıyor.

Ayrıca veteriner kontrolünün artırılarak durak ve ahırlarda temizlik kontrolleri yapılacağı bildirildi.

Mihas Belediyesi, eşek sahipleri ve yerel hayvan hakları savunucularıyla anlaşmaya vardıktan sonra bu duyuruda bulundu.

Hayvan hakları savunucuları yıllardır, bölgenin önemli turistik simgelerinden biri olan eşeklere kötü davranıldığından şikayetçiydi. Aralık 2014’te, yaklaşık 150 kilo ağırlığında bir turistin bindiği eşek ölmüştü.

İspanya’nın güney bölgesi Costa del Sol’ün en güzel beldelerinden Mijas ayrıca “eşek taksisi başkenti” olarak adlandırılıyor.

Hayvan haklarını savunan PACMA partisi, eşeklerin taksi olarak kullanılmasına karşı aktif mücadele ediyor. Parti, eşeklerin her gün çalıştırılmaktan sakatlık geçirdiğini ve hastalıklara yakalandığını savunuyor.