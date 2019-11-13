‘Aşırı kilolu’ kedisini hileyle uçağın kabinine alan yolcunun uçuş mil puanları silindi

Rus havayolu şirketi Aeroflot, kilosu nedeniyle kabine alınmayan kedisini, check-in esnasında başka bir kediyi tartıya koyarak, yani hile yaparak uçağa bindiren bir yolcunun şimdiye dek kazanmış olduğu mil puanlarını sildi.

Uçağın kabinine alınabilmesi için sekiz kilo olması gereken ancak bu sınırın iki kilogram üstünde olması nedeniyle bagaj kısmında uçması uygun görülen kedinin hikayesi Rusya'da çokça ilgi uyandırmıştı. Kedisinin soğuk ve karanlık bagaj kısmında uçmasına, sahibi Mihail Galin’in gönlü razı olmamış, onu uçağın kabin kısmına almanın bir yolunu bulmaya karar vermişti.

Nitekim ertesi gün check-in esnasında daha hafif bir kediyi tartıya koyan Galin, uçuş onay almasının ardından kabine alacağı taşıma kutusuna on kiloluk kedisi Viktor’u geri yerleştirmişti. Galin’in bu hikayeyi anlattığı Facebook iletisi, kısa bir süre içerisinde 16.000 beğeni almıştı.

Ancak Rusya’nın başkenti Moskova’dan Vladivastok kentine yapılan bu uçuşu gerçekleştiren Rus havayolu şirketi Aeroflot, Galin’in hikayesini komik bulmuşa benzemiyor. Nitekim havayolu şirketi, Galin’in Facebook paylaşımında kendi kendini ifşa etmesini takiben olayla ilgili bir soruşturma başlatmış.

Havayolu şirketi yetkilileri, söz konusu soruşturma neticesinde on kilo ağırlığındaki kedisini, yedi kilo ağırlığındaki bir kediyle değiştirerek, Galin’in check-in görevlilerini kandırdığa ve şirket kurallarını ihlal ettiğine karar vermiş.

‘Sadık müşteri programıyla elde ettiği yaklaşık 400.000 puan silindi’

Havalanındaki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle doğrulanan olay nedeniyle Aeroflot, Galin’i, sık sık uçan yolcuların katılabildiği ‘sadık müşteri programı’ndan çıkarmış ve bu süreçte kazanmış olduğu mil puanlarını da silme kararı almış.

Kedi Viktor’un sahibi Galin’in hesabında silinmeden önce kaç mil puanı olduğu net olarak bilinmiyor. Ancak kendisi bir televizyona demecinde, hesabında neredeyse 400.000 puan birikmiş olduğunu söyledi. Ancak söz konusu bilgi havayolu şirketi tarafından doğrulanmış değil.

‘Bir kedinin kalbini kırdınız! Bunu kimse affetmeyecek’

Galin’in check-in görevlilerini kandırarak aşırı kilolu kedisini uçağa bindirdiğini anlattığı Facebook paylaşımı kadar, mil puanlarının silinmesi de Rusya’da tartışmaya yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarından birisi havayolu şirketinin bu yaptığının ‘ayrımcılık’ olduğunu savundu ve bunun ‘aşırı kiloluları ayıplamak anlamına geldiğini’ söyledi.

Bir diğer kullancı ise “Bir kedinin kalbini kırdınız! Bunu kimse affetmeyecek” diyerek tepkisini ortaya koydu.

‘Şişko kedilerimizle kimse fark etmeden uçuyorduk, artık bunu yapamayacağız’

Bazılarıysa Viktor’un sahibinin havayolu şirketi kurallarını ihlal ettiğini kendiliğinden ifşa etmesinin, şirketin kurallarını ve uygulamalarını katılaştırmasına sebep olacağından şikayet etti: “Birçoğumuz şişko kedilerimizle oradan oraya kimsenin ruhu duymadan uçuyorduk, şimdiyse bunu artık yapamayacağız.”