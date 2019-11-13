Araştırmaya göre, brokoli sevmemenizin nedeni genleriniz olabilir

ABD’deki Kentucky Üniversitesi’nden bilim insanları, bir gendeki değişiklik nedeniyle, bazı sebzelerdeki bileşiklerin bazı insanlara acı tat verdiğini, bu nedenle bu kişilerin brokoli, Brüksel lahanası ve lahana gibi sağlıklı yiyeceklerden kaçındığını savunuyor.

Bilim insanlarına göre, bazı kişilerin brokoli, lahana gibi kalp için sağlıklı yiyecekleri sevmemesinin suçlusu genleri olabilir.

Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, bazı insanlarda bulunan bir genin, kimi sebzelerin acı tat vermesine neden olabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Jennifer L. Smith, bu kişilerin lahana, brokoli gibi yiyeceklerin yanı sıra bitter çikolata, kahve ve biraya karşı da hassasiyetleri olabileceğini kaydediyor.

Araştırmaya göre, insanlar TAS2R38 isimli tat geninin iki kopyasına sahip. Bu kopyaların ikisi de AVI isimli versiyonundan olduğunda, kişi, sebzelerdeki acı tat veren kimyasallara hassasiyet göstermiyor.

Ancak gen kopyalarının biri AVI, diğeri PAV versiyonundan olduğunda söz konusu sebzelerde bulunan kimyasallardaki acı tat algılanıyor.

Smith, “Gününüzü mahvedebilecek bir acılıktan söz ediyoruz. Bu kişiler brokoli, brüksel lahanası bileşiklerini fena halde acı buluyor. Bitter çikolata, kahve ve bazen biraya da olumsuz yaklaşabilirler” ifadelerini kullanıyor.

Çalışma, kalp dostu bir beslenme biçimine geçmesi gereken kişiler için doktorların yaklaşımlarını değiştirebilmesi bakımından önem taşıyor.

Smith de insanların sebze yemeye teşvik edilmeleri için bu alanda daha fazla çalışma yapılması görüşünde.