Diktatör Franco'nun eşine ait mücevherler açık artırmaya çıkıyor

Londra'da Christies müzayede evi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılacak mücevherler arasında Art Déco elmas, zümrüt kolye, küpe, çanta ve 19 karat markiz kesim pırlanta yüzük bulunuyor.

Katalogda 'Önemli bir aileye ait mücevheler' başlığı altında satılan takıların Franco'nun eşi Carmen Polo'dan kızları Carmen Franco Polo'ya miras kaldığı biliniyor.

Descendants of Spanish dictator Franco to sell off family jewels at London auction https://t.co/KmMeJB0FJQ — The Local Spain (@TheLocalSpain) November 13, 2019

​300 bin ile 400 bin euro arasında bir fiyata satılması beklenen mücevherleri Carmen Polo en son 1995 yılında İspanya Kralı'nın ablası Elena'nın düğününde takmıştı.

Carmen Polo'nun 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından kolye Franco'nun torunu Luis Alfonso ve Burbon'un karısı Margarita Vargas tarafından 2016 yılında bir ödül töreninde kullanılmıştı.

Salen a subasta las espectaculares esmeraldas de Carmen Franco junto a otras de sus joyashttps://t.co/3rwuRUUh70 — Revista ¡HOLA! (@hola) November 12, 2019

​'Yağmalanan varlıklar olarak değerlendirilmeli'

Söz konusu açık artırma, ülkede Franco ailesinin mirası tartışmalarını yeniden alevlendirdi. El Pais gazetesine göre, diktatörün ailesinin İspanya'da tahmini değeri 100 milyon euronun üzerinde varlığı bulunuyor. Bunlar arasında bir saray, 22 ev, 29 mülk, beş ticari bina ve 195 garaj olduğu belirtiliyor.

Bu yüzden ülkede, iç savaş sırasında 300 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğu söylenen Franco'nun soyundan gelenlerin 'diktatörlüğün sefasını sürmelerine izin verildiği' belirtilerek eleştiriliyor.

Çarşamba günü, Tarihsel Hafızanın Kurtarılması Derneği (ARMH), İspanyol hükümetinin satışı incelemesini ve eşyaların 'yağmalanan varlıklar' olarak değerlendirilip İspanya halkına iade edilmesini talep etti.

ARMH Sözcüsü, "Franco ailesi serveti, milyonlarca insanın acı çekmesi, binlerce mülkün yağmalanması ve Ulusal Mirasın boşaltılması üzerine inşa edildi" dedi.