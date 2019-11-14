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17:02 14 Kasım 2019
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    'Eşcinsel evliliğin yasallaşması intihar vakalarını azalttı'

    © AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
    Yaşam
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    Araştırmaya göre, eşcinsel evliliklerin yasal olarak kabul edilmesinin ardından Danimarka ve İsveç’te yaşanan intihar vakalarında ciddi bir düşüş yaşandı.

    İsveç’teki Stockholm Üniversitesi ve Danimarka’daki İntihar Önleme Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ortak araştırmada, 1989-2002 ile 2003-2016 yılları arasındaki periyotlarda eşcinsel ve heteroseksüel çiftlerde görülen intihar oranları karşılaştırıldı.

    Bu tarihler özel olarak seçildi. Danimarka, 1989’da eşcinsel partnerliği kabul ederek bu konuda dünyada bir ilke imza attı. İsveç ise altı yıl sonra 1995’te komşusu Danimarka’yı izledi. Eşcinsel evlilik konusunda hızlı davranan İsveç 2009’da, Danimarka ise 2012’de bunu yasal kabul etti.

    Neredeyse yarı yarıya azaldı

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    © REUTERS / Benoit Tessier
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    Araştırılan zaman dilimlerinde eşcinsel birlikteliklerde yaşanan intihar vakaları yüzde 46 oranında azaldı. Heteroseksüel ilişkilerde bu oran yüzde 28 olarak belirlendi.

    İntihar vakaları her ne kadar iki ülkede de düşüş eğiliminde olsa bile, eşcinsel çiftlerde yaşanan vakalardaki azalmanın çok daha kayda değer olduğu ve bunun daha önce görülmediği vurgulandı.

    'Olumlu, ancak yine de yüksek'

    ‘Journal of Epidemiology and Community Health’ (Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı) adlı dergide yayımlanan araştırma raporunun yazarlarından Annette Erlangsen, diğer LGBTİ düzenlemelerinin yanı sıra evliliğin yasallaşmasının eşcinsel çiftler üzerindeki ‘sosyal olarak damgalanmış’ hissini azalttığına dikkat çekti.

    Ancak Erlangsen yine de eşcinsel çiftlerde görülen intihar eğiliminin heteroseksüellere göre iki kattan daha fazla olduğunu söyledi.

    Erlangsen, “İntihar oranının neredeyse yarıya düştüğünü görmek elbette çok olumlu. Ancak yine de endişe uyandıracak kadar yüksek oranlarda, özellikle de evlenmemiş insanlardaki intihar vakalarının çok daha fazla olabileceğini düşünürsek” ifadelerini kullandı.

    Toplam 10 ülkede yapılan 35 araştırmayı karşılaştıran 2018 tarihli bir rapor, aynı yaşlardaki LGBTİ’lerin heteroseksüellere nazaran intihara üç kat daha meyilli olduğunu ortaya koymuştu.

    Dünya çapında 28 ülke eşcinsel evliliği yasal kabul ediyor.

    Etiketler:
    Heteroseksüel, Yasallaştırma, İntihar, Eşcinsel evlilik, İsveç, Danimarka
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