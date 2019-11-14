Kullanıcıların hep istediği ancak Facebook’un getirmediği buton Vkontakte’ye geliyor

Rus sosyal medya platformu Vkontakte, ‘beğenme’ butonunu kullanıma geçirme planı olduğunu açıkladı. Facebook, kullanıcıların Beğen’ butonunun yanı sıra, bu butonun da getirilmesi yönündeki taleplerini yıllardır yerine getirmiyor.

Rus sosyal medya platformu Vkontakte, ‘beğenme’ butonunu kullanıma geçirme planı olduğunu açıkladı. Facebook, kullanıcıların 'Beğen’ butonunun yanı sıra, bu butonun da getirilmesi yönündeki taleplerini yıllardır yerine getirmiyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki VKontakte konferansında, siteye ‘beğenme’ butonunun ekleneceği belirtildi. Şirkete göre, bu seçenek yorum bölümünü güçlendirecek.

Kullanıcılar, yorumların üzerine eklenecek buton sayesinde herhangi bir gönderiye yönelik hoşnutsuzluklarını yorum yapmadan bildirebilecek. Belirli bir sayıda kullanıcı ‘beğenme’ butonuna tıkladığında söz konusu yorum görünmez olacak.

Facebook kullanıcıları, şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’den 2009’dan beri böyle bir buton istiyor, ancak talep hala gerçekleştirilmedi. Sitede bu buton yerine beğenilmeyen yorumlara karşı tavrı göstermek için emoji seçeneği getirildi.

Zuckerberg, bu butonun başkalarının gönderilerinin küçük düşürülmesi için kullanılabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Kullanıcılar Zuckerberg’i ikna etmek için imza kampanyaları dahi düzenledi.

Dünyanın en popüler 12. internet sitesi olan VK’nın ayda 38 milyon kullanıcısı var, Rusya’daki IP adreslerinden kayıtlı toplam kullanıcı sayısı ise 100 milyon.