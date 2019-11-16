Doktorlar yaptıkları muayeneden sonra, hastanın yüksek tansiyondan göz damarlarından birinin patladığını ve bunun da kanamaya neden olduğunu belirledi. Doktorlar bu duruma valsal retinopati denildiğini ve genellikle fiziksel yorgunluktan kaynaklandığını belirtti.
Hastayı ameliyat eden doktorlar, retinasını lazerle deldikleri gözün bir ay sonra görebileceğini kaydetti.
Daha önce de, dokuz yaşındaki Çinli bir çocuğun telefon bağımlığı nedeniyle gözlerinin şaşı olduğu bildirilmişti.
Bütün gece telefonla oynayan Çinli adamın bir gözü kör oldu https://t.co/NPc5AY6oFL pic.twitter.com/TdJl1imYdU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019
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