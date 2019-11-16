Çin’in Shenzhen kentinde yaşayan bir kişinin sol gözü, akıllı telefonu çok aşırı yoğunlukta kullanması nedeniyle kör oldu.

Daily Mail’in haberine göre, bütün gece telefonunda oyun oynayan adam, ertesi sabah uyanınca tekrar telefonu eline alınca sol gözünün hiçbir şey görmediğini farketti.

Doktorlar yaptıkları muayeneden sonra, hastanın yüksek tansiyondan göz damarlarından birinin patladığını ve bunun da kanamaya neden olduğunu belirledi. Doktorlar bu duruma valsal retinopati denildiğini ve genellikle fiziksel yorgunluktan kaynaklandığını belirtti.

Hastayı ameliyat eden doktorlar, retinasını lazerle deldikleri gözün bir ay sonra görebileceğini kaydetti.

Daha önce de, dokuz yaşındaki Çinli bir çocuğun telefon bağımlığı nedeniyle gözlerinin şaşı olduğu bildirilmişti.

Bütün gece telefonla oynayan Çinli adamın bir gözü kör oldu https://t.co/NPc5AY6oFL pic.twitter.com/TdJl1imYdU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019

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