'Rusya'da lezzetlendirici içeren alkol yasaklanabilir'

Rusya Federal Alkol Piyasasını Düzenleme Ajansı, bitkisel olmayan dekor unsurları ile sentetik lezzetlendiriciler içeren votka üretimini yasaklamayı teklif etti.

Izvestiya gazetesinin aktardığına göre, 2021 yılında yürürlüğe girecek Avrasya Ekonomik Birliği’nin yeni teknik düzenlenmesi, votkaya altın ve gümüş lapa, madalyon ve pul ile vanilya ve arıcılık ürünlerinin eklenmesini yasaklıyor.

Dekor unsurları, üreticilere özel günler için orijinal içkiler üretme fırsatını sağlıyor. Rusya’da uygulanan mevcut standartlar, en fazla 3 gram ağırlığında altın ve gümüş lapa, madeni para ve pul eklemeye izin veriyor.

Üreticiler, yeni yasanın votkada sadece bitkisel ham maddeleri kullanmayı zorunlu yapması durumunda, piyasada ürün çeşitliliğinin azalacağını savunuyor.