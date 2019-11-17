Bilim insanları Nazca Platosu’nda ‘canavar’ resimleri keşfetti

Bilim insanlarını uzun zamandır meşgul eden Peru'nun And Dağları'yla Pasifik Okyanusu arasında sıkışıp kalmış çöl yaylalarındaki hayrete şayan devasa çizimlere yenileri eklendi. İlk defa yapay zeka kullanılarak 'gizemli yaratık' resimleri tespit edildi.

Japonya’nın Yamagata Üniversitesi’nden bilim insanları, Peru’nun başkenti Lima'nın 400 km güneyindeki Nazca Platosu'nda yeni geoglifler keşfetti.

Platonun batısında yeni bulunan ve boyutları 5 ile 100 metre arasında değişen 143 geoglif, hayvan ve diğer canlıların yanısıra kare kafalı 'gizemli yaratıkları' betimliyor.

A newly discovered geoglyph, left, in Peru's Nazca Lines has human form. The image, right, offers a clearer picture of what it depicts. The black rule at the bottom of the photo shows it is 4 meters wide. https://t.co/mqkPGwOQM8 pic.twitter.com/mV3IZOTZOh — TruckDriverHiro (@DriverHiro) November 16, 2019

Saha çalışmalarının yanısıra üç boyutlu verilerin analizi sonucunda keşfedilen geogliflerden biri ilk defa yapay zeka kullanılarak tespit edildi.

Bazı çizimlerde insanlara benzeyen ancak kare kafalı olan 'yaratıklar' ve çift başlı yılanlar görülüyor.

Geogliflerin M.Ö. 100 – M.Ö 300 arası döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

Nazca Platosu’ndaki gizemli çizimleri ilk olarak 16. yüzyılın ortalarında kıtayı 'fetheden' İspanyollar keşfetmişti.

1939 yılında Perulu arkeolog Toribio Xesspe’in yeniden keşfettiği geoglifler, aynı yıl ABD'li tarihçi Paul Kosock tarafından havadan fotoğraflandı.

Paul Kosok'un fotoğraflarından beri, bilim dünyası şu soruların yanıtını arıyor: Bu dev şekilleri kim, nasıl ve hangi amaçlarla çizdi?

Arkeologlar ve tarihçiler arasında Nazca’daki antik uygarlığın temsilcilerinin bazıları yüzlerce metrelik devasa geometrik şekilleri nasıl çizdikleri konusunda fikir birliği bulunmuyor.

Bilim insanları geoliflerin yerli halkın yaşamında nasıl bir rol oynadıkları konusuna da kafa yoruyor.

Bunların gökyüzünde gözlemlenenleri sembolize ettiklerine dair tahminler var.

Alman yazar Erich von Däniken, 1968 tarihli 'Tanrıların Arabaları' adlı araştırma kitabında, bu dev şekillerin uzaylı zekâsının ürünü olduğunu öne sürdü.

Alman matematikçi Maria Reiche, şekillerin Güneş, Ay ve bazı yıldızların pozisyonunu yansıttığı, insanlara ne zaman ekinlerini ekmeleri, ne zaman tarlalarını sulamaları ve ne zaman ekini toplamaları gerektiğini hatırlattığını savundu.

Ama gizem henüz tan manasıyla aydınlığa kavuşmadı.