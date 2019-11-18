Gölette İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba 'avladılar'

Almanya’da bir gölette oynayan çocuklar, güçlü bir mıknatısla İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba ve mermileri ‘avladı’.

Almanya’nın doğusundaki Türingiya eyaletinde yer alan Ohrdruf kasabasında yaşanan olayda, kuvvetli bir mıknatısla oynayan üç çocuk, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba ve mermileri bir göletten çıkardı.

Children fish WW2 ammunition from pond with magnet in Germany https://t.co/RvWHMfCBK8 #news #feedly — Patricia Farrell (@drpatfarrell) November 18, 2019

Keşiflerinin ardından hemen polise veren çocukların yaralanmadığı belirtildi. Bölgeyi kordon altına alan polis bölge halkına mühimmatlara yaklaşmaması uyarısında bulundu.

Bomba ve mermilerin gölete atılıp atılmadığı henüz bilinmiyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği’nin hava saldırıları gerçekleştirdiği Almanya’da, patlamamış bombaların bulunduğu bu tarz olaylara sık rastlanıyor.

Bu keşifler genelde inşaat alanlarındaki kazılar sırasında yapılıyor.