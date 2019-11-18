Microsoft: Sony'nin yaptıklarına hayranız

Xbox'ın Pazarlama Birimi Başkanı Aaron Greenberg, bir internet sitesine verdiği röportajda rakip değil müşteri odaklı olduklarını belirterek Sony'nin yaptıklarına hayran olduklarını söyledi.

2020 yılında oyunseverler hem Xbox Project Scarlett hem de PlayStation 5 ile tanışmaya hazırlanırken, Xbox Pazarlama Birimi Başkanı Aaron Greenberg'den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Greenberg, video oyunlarıyla ilgili blog Kotaku'ya verdiği röportajda 'Playstation 5'i rakip olarak görüyormusunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır, biz rakip değil müşteri odaklı bir firmayız. Sony güzel işler yapıyor. Onların yaptıklarını hayranlıkla takip ediyoruz."

Microsoft olarak dünyanın en güçlü oyun konsolunu ürettikleri için gurur duyduklarını ifade eden Greenberg, yeni Xbox'ın büyük ses getireceğini ifade etti. Bu bağlamda, detaylı ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Greenberg, çalışmaların daha iyi yürütülebilmesi için stüdyolarını geliştirdiklerini ve dünyanın en büyük ekiplerinden bir tanesine sahip olduklarını söyledi.

Project xCloud gibi yenilikler üzerinde de çalıştıklarını söyleyen Greenberg, yenilikler yapmaya devam edeceklerini de belirtti.

Amaçlarının sadece oyun konsolu geliştirmek değil, bu oyun konsollarını yeni oyunlarla da doldurmak olduğunu ifade eden Greenberg, farklı oyun türleri üzerinde çalışacaklarını ve farklı oyun türleriyle inovasyon yapacaklarını vurguladı.