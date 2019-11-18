‘Günün nasıldı’ sorusu ilişkinizi değiştirebilir

Bilim insanlarının yürüttüğü bir dizi çalışma, basit soruların bazı eşler üzerinde iltifattan daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Güvensiz bir insanı sevmek sinir bozucu olabilir. Bu kişiler, kendileri hakkında duydukları olumlu yorumlardan şüphe duyma, hatta kimi zaman bu yorumları reddetme eğilimine sahipler.

Güveni düşük kişiler, eşlerinin kendilerini gerçekten tanıyıp tanımadıklarını merak edebilir veya eşlerinin beklentilerini karşılayamayacaklarından endişe edebilirler. Bazen, övgü, zihinlerinin karşı argüman üretmesine yol açabilir; kendileri hakkında, övgüyle çelişen olumsuz düşünceleri tetikleyebilir.

Olumsuz duyguları tetiklemiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, partnerin iltifat etmek yerine merak uyandıracak basit sorular sorması sorunu çözebilir. Bilim insanlarına göre örneğin “Günün nasıl geçti?” sorusu, olumsuz duyguları tetiklemekten uzak.

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bir dizi çalışmaya göre bu tarz basit sorular, güvensiz kişilerin kendilerine değer verildiğini anlamalarını sağlıyor. ABD’de yaşayan ve ilişkisi olan 18-66 yaşları arasındaki 359 kişinin katıldığı çalışmada kişilere önce, eşlerinin sevgisine duydukları ölçen bir dizi soru yöneltildi. İkinci bir anket ise ilişki memnuniyetini saptamaya odaklandı.

Memnuniyeti artırıyor

İki çalışmada da, ilişkilerinde kendilerini güvensiz hissedenlerin memnuniyetlerinin, eşleri kendilerine günün nasıl geçtiğini sorduklarında arttığı belirlendi.

Bilim insanlarına göre bu basit soru güvensiz kişilerde işe yarıyor çünkü eşin inceliğini gösterirken aynı zamanda tehdit edici değil. “Eşim neden bu soruyu sordu” ya da “Bu iltifatı hak ettim mi” sorularını tetiklemiyor.

Araştırmacılar, güveni düşük eşlere iltifat etmekle birlikte basit sorular sorarak önemsendiklerini hissettirmenin önemli olduğunun altını çiziyorlar.