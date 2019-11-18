Vedat Milor takipçisini tiye aldı: Haklı, Napoli pizzası Ankara'da yenir

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yaptığı bir yorumla ilgili "Çok boş yapmışsın" diyen takipçisini ve gösterdiği örneği tiye aldı. Milor, "Tolga Bey haklı. Boş yapmışım. Napoli pizzası Ankara'da yenir" ifadesini kullandı.

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bugün kişisel Twitter hesabında "Bologna Havaalanı’nda gerçek Napoliten pizza, fiyatlar da çok uygun. Herhalde bizim havaalanlarındaki tek kaşarlı tost ile aynı fiyat" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bologna Havaalanı’nda gerçek Napoliten pizza, fiyatlar da çok uygun. Herhalde bizim havaalanlarındaki tek kaşarlı tost ile aynı fiyat. @gastromondiale pic.twitter.com/TS2Z6htvsT — Vedat Milor (@vedatmilor) November 17, 2019

​Milor'un tweeti çok sayıda kişi tarafından beğenilirken, bir takipçisi şunu yazdı:

"Ankara'da ben o pizzadan daha güzelini yarım dolara yiyorum. Biliyorum sizin yediğiniz pizza ne kadar ama havaalanında zaten her şeyin ucuz olduğunu herkes bilir. Çok boş yapmışsın. Ankara'da o pizzayı benim önüme koysalar bir daha oraya gitmem. Çok zevksizmişsin."

Bunun üzerine Milor da, takipçisinin yorumu şöyle tiye aldı:

"Tolga Bey haklı. Boş yapmışım. Napoli pizzası Ankara'da yenir."

Tolga Bey haklı. Boş yapmışım. Napoli pizzası Ankara’da yenir. https://t.co/KQlfax6NEW — Vedat Milor (@vedatmilor) November 18, 2019

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