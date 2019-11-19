ABD'li havayolu şirketinde ırkçılık tartışması: Genç kızın yanına 'siyah' diye oturmadı

ABD’de United Havayolları ile Denver-Jacksonville seferi yapan bir adamın, siyah bir genç kızın yanına oturmak istemediği, bunu üzerine uçuş görevlisinin ‘olay çıkmasın’ diye adamın yerini değiştirdiği belirtildi. Şirket ve görevli, ırkçılığa prim vermekle suçlandı.

Irkçılık suçlamalarıyla gündeme gelen havayollarına ABD’li United şirketi de eklendi. 15 Kasım’da Denver-Jacksonville uçuşunda bulunan 16 yaşındaki Taylor Richardson, siyah olduğu için bir erkek yolcunun yanına oturmak istemediğini, uçuş görevlisinin de adamı başka bir koltuğa alarak durumu ‘çözdüğünü’ anlattı.

‘Flyingwhileblack’ (siyah olarak seyahat etmek) etiketiyle birlikte yaşadıklarını Twitter’dan anlatan Richardson, “Adamla uzlaştığı için United’a teşekkür ederim” şeklinde iğneleyici bir ifade kullandı.

So yesterday while flying from Denver to Jacksonville, I had my first encounter with a white man who didn’t want to sit next to me because I was Black. Thank you @united for accommodating him. #flyingwhileblack — Taylor Richardson (@astrostarbright) November 16, 2019

'Rezalet çıkmasın diye'

Mesajı gören United Havayolları’nın detay istemesi üzerine Richardson, “Açıkça söylemek istiyorum ki kargaşa yoktu. Görevliniz kaba değildi, adamın tepkisine hazırlıksız yakalandı ve rezalet çıkmaması için onu başka yere oturttu. Sadece 16 yaşındayım bu yüzden gerçeği görmezden gelse bile yetişkin birine saygısızlık etme cüretinde bulunmuyorum” dedi.

Richardson’ın mesajı yüzlerce yanıt aldı. Kimileri ırkçılığa prim verdiği gerekçesiyle uçuş görevlisini suçlarken, bazıları da genç kadının birinci sınıfa alınması gerektiğini savundu. Görevlinin afallamış olabileceğini savunan bir grup da United Havayolları’nın bu gibi durumlar için daha iyi eğitim vermesi gerektiğini söyledi.

Independent’a bir açıklama yapan United Havayolları Sözcüsü, “Ayrımcılık iddialarını çok ciddiye alıyoruz” dedi ve olayın ardından taraflarla iletişime geçtiklerini belirtti.

Taylor Richardson, Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas’ı ırkçılıkla suçlayan ABD’li rapçi will.i.am’a da değindi.

Richardson, “Benimkinden çok daha saldırgan bir tavırla karşılaştı, ne hissettiğini sadece kafamda canlandırabilirim” dedi.