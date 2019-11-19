Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Japonya'da bir girişimci, ülkenin en ucuz otel odasını hizmete soktu. Geceliği yaklaşık 6 lira olan odada kalmanın tek bir şartı var: Otelde geçirdiğiniz gece YouTube'da canlı yayınlanacak.

Japonya’nın Fukuoka şehrinde hizmet veren Business Ryokan Asahi isimli otelin sahibi, ülkede daha önce görülmemiş bir girişime imza attı.

Otel sahibi, oteldeki 8 numaralı odanın ücretini gecelik 130 yen ( 6.83 TL) olarak belirledi.

Konaklama ücretlerinin pahalılığıyla bilinen ülkedeki en ucuz odalardan birini hizmete sunan otel yönetimi, buna karşılık tek bir şart koştu. Geceyi odada geçirecek olan müşteri, gece boyunca YouTube üzerinden canlı yayın yapılmasına müsaade edecek.

Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması https://t.co/Jr64jPPt2D pic.twitter.com/I5RrFtPZ2N — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 19, 2019

​Otelden yapılan açıklamaya göre, odaya yerleştirilen kamera odanın her yerini görse de ses kaydı yapmıyor. Ayrıca, çıplak durmanın yasak olduğu odada müşterilere kıyafetlerini değiştirmek için ortak kullanım alanı sunulurken, uyumak için ışığı kapatmalarına da izin veriliyor.