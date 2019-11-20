Fransız mahkemesi, komşuları uyutmayan ördeklerin hayatta kalmasına hükmetti

France Bleu’nun aktardığına göre, emekli Dominique Douthe, 30 yıl boyunca ördek ve kaz yetiştiriyor. Kısa süre önce köye yerleşen bir aile, kuşların çığlıklarından son derece rahatsız oldu ve emekli kadını mahkemeye verdi.

Ördeklerin çığlıkları yüzünden aldıkları evin bahçe ve terasında geçirdikleri zamanın tadını çıkaramamaktan ve geceleri pencereler açıkken uyuyamamaktan şikayetçi olan davacılar, mahkemeden 'ördekleri susturmak için elinden geleni yapmayı' ve kadının 3 bin 500 euro tazminat ödemesini talep etti.

Yapılan akustik analiz, ördeklerin çığlıklarının izin verilen seviyeyi aşmadığını gösterdi.

Mahkeme, bugünkü kararında, ördeklerin hayatta kalmasına hükmetti.

Emekli kadının avukatı, “Bu, tüm bu süreçten çok hırpalanan Bayan Douthe için büyük bir rahatlama oldu. Ördekler hayatta kalacak, Bayan Douthe de istediği gibi çalışmalarına devam edebilir. Bu çok güzel bir haber” dedi.

Davacıların avukatları ise yorum yapmayı reddetti.

Dominique Douthe, “Davayı kaybetseydim, onları bugün veya yarın öldürmek zorunda kalırdım. Bu da benim için bir felaket olurdu” ifadelerini kullandı.