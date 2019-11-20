Dünyanın ilk yılbaşı kartı görücüye çıktı

Ünlü yazar Charles Dickens’ın ‘Bir Noel Şarkısı’ adlı kitabının yayımlandığı 1843 yılında basılan dünyanın ilk Noel kartı, yıl sonuna yaklaşırken görücüye çıktı.

Noel'de tebrik kartları gönderme konseptini yaratmasıyla bilinen Henry Cole ve illüstratör John Callcott Horsley tarafından tasarlanan, elle boyanmış kart bir masa etrafında toplanmış, şarap kadehleriyle kutlama yapan bir aileyi resmediyor. Kartta, ‘Mutlu Noeller ve mutlu yıllar’ ifadesi bulunuyor.

World's first printed Christmas card goes on display at Dickens museum https://t.co/RIFJeNvVA4 — The Guardian (@guardian) November 20, 2019

Noel kartının bir erkek çocuk tarafından ailesine gönderildiği belirtiliyor. Kart, bin adet basılan orijinal desteden günümüze kadar ulaşabilen 21 adet arasında yer alıyor. Kartın 1 şiline (eski ingiliz gümüş parası) satıldığı ifade ediliyor.

Tebrik kartı, ABD’nin San Francisco kentindeki bir kitap satıcısı tarafından müzeye bağışlandı. Kartın, Henry Cole’un orijinal çizimini içeren taslağı da müzeye verildi. 1865 yılında hediye edildiği söylenen çizimin sağ alt köşesinde alıcıya hitaben bir not da kaleme alındığı görülüyor.

Müzenin küratörü Louisa Price, “(1843) Modern Noel fikrinin gelişmesi bakımından gerçekten önemli bir yıldı. Tebrik kartı bugünkü Noel kutlamalarımızın oldukça önemli bir parçası. ‘Bir Noel Şarkısı’ da her yıl Noel zamanı görmeye alıştığımız anlamlı bir hikâye” dedi.