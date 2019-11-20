Ömür Gedik: Et yemek iktidarsızlık yapıyor

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, dün akşam Twitter hesabında “Et yemek iktidarsızlık yapabilir. Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun” yazılı bir görsel paylaşarak "Geceye mesajım. Seks diyorum" ifadesini kullandı.
Geceye mesajım... Seks diyorum😘 pic.twitter.com/74WZZ78kkX— Ömür Gedik (@omurgedik) November 19, 2019
Gedik bugün yaptığı paylaşımda da "Gündüze de mesajım aynı. Seks diyorum. Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor. Bu akşamdan başlayın derim" dedi.
Gündüze de mesajım aynı... Seks diyorum... Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor... Bu akşamdan başlayın derim😘 pic.twitter.com/Hlt4bWddJK— Ömür Gedik (@omurgedik) November 20, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)