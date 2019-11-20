Ömür Gedik: Et yemek iktidarsızlık yapıyor

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik, kişisel Twitter hesabında "Gündüze de mesajım aynı. Seks diyorum. Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor. Bu akşamdan başlayın derim" paylaşımında bulundu.

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, dün akşam Twitter hesabında “Et yemek iktidarsızlık yapabilir. Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun” yazılı bir görsel paylaşarak "Geceye mesajım. Seks diyorum" ifadesini kullandı.

​Gedik bugün yaptığı paylaşımda da "Gündüze de mesajım aynı. Seks diyorum. Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor. Bu akşamdan başlayın derim" dedi.

Gündüze de mesajım aynı... Seks diyorum... Dikkatinizi çektiğime göre ufak bir not; parası olanın etsiz sofraya oturmadığı ülkemiz bilmeli ki et yemek iktidarsızlık yapıyor... Bu akşamdan başlayın derim😘 pic.twitter.com/Hlt4bWddJK — Ömür Gedik (@omurgedik) November 20, 2019

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