Greta Thunberg'i hafife alanlar sıkı dursun: 16 yaşındaki iklim aktivisti, zaman yolcusu olabilir

1898'de çekilmiş bir fotoğrafta Greta Thunberg'i gören sosyal medya kullanıcılarına göre bunun tek bir anlamı olabilir: 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti aslında gezegeni kurtarmaya gelmiş bir zaman yolcusu.

Dünya çapında öğrencilerin iklim grevine esin kaynağı olmasıyla ve BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla fenomen haline gelen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bir benzeri bulundu. Hem de 1898'de çekilmiş bir fotoğrafta.

Washington Üniversitesi arşivlerinden çıkan siyah-beyaz fotoğrafın Twitter'daki bir tarih hesabı tarafından paylaşılması, korku edebiyatının 'doppelgänger' hikayelerini diriltti.

121 yıl evvel Eric Hegg tarafından Kanada'nın Yukon bölgesinde çekilmiş fotoğrafta altın madeninde çalıştırılan üç çocuktan öndeki kız, şu sıra karbon salmamak için tekneyle Amerika'dan Avrupa'ya seyahat eden Greta Thunberg'e tekinsizce benziyor.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısına göre bunun tek bir anlamı olabilir: Dünya liderlerine kafa tutan iklim değişikliğiyle mücadele şampiyonu Greta, gezegeni kurtarmaya gelmiş bir zaman yolcusu.

You Had One Job isimli kullanıcı, fotoğrafa parmak bastı: "Bu Greta Thunberg mi?"

Is that Greta Thunberg? https://t.co/u1VEh5YcQQ — You Had One Job (@_youhadonejob1) November 19, 2019

Jack - J.S. Strange isimli kullanıcı hissiyatı şöyle özetledi:

"'Greta Thunberg' 120 yıl öncesinin bir fotoğrafında ve benim favori komplo teorim de şu: Greta gelecekten gelen bir zaman yolcusu ve bizi kurtarmak için şimdi burada."

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

16 yaşındaki iklim aktivistini 'Çağımızın gerçek lideri' diye selamlamış olan ünlü aktör Leonardo di Caprio gibi Bobfinn isimli kullanıcı da çok emindi:

"O bir zaman yolcusu @GretaThunberg 1898 - 2019."

She is a time traveller 😆@GretaThunberg

1898 - 2019 pic.twitter.com/FP7N3BgM2y — tipbobfinn (@bob_mertens_) November 19, 2019

​Bu fikirle alay eden azınlığa Jack - J.S. Strange isimli kullanıcıdan yanıt gecikmedi:

"Eğer gelecekten geliyorsa nasıl geçmişte bulunabilir diyenlere, elbette olur, bir zaman yolcusu olarak her çağa seyahat edebilir. Belli ki 120 yıl öncesine gitmeye çalışmış, işe yaramamış, şimdi burada. Besbelli!"

To those saying ‘How can she be in the past if she’s from the future?!?’ Obviously, as a time traveller, she can travel to ANY time period. She obviously tried to go back 120 years, didn’t work, and now she’s here. Obviously! 🙄 — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 20, 2019

Kelly Edwards da coşkuyu verdi:

"Belki gelecekten geliyordur ve iklim değişikliğini durdurması için tarihin kilit dönemlerine geri gönderiliyordur."

Maybe she is from the future who was sent back in time to key moments in history to stop climate change 🤯😂 https://t.co/FH0TFlCvKm — Kelly Edwards (@KellyEdwardsWPG) November 19, 2019

Fotoğraf, Thunberg'in uzaylı bir zaman yolcusu olduğu teorisinin internette yayıldığına dair sansasyonel manşetlere de esin kaynağı oldu. Martin Belam isimli kullanıcı, "Express'in böyle bir şey basıp sonra geri çektiğine inanamıyorum: 120 yıllık fotoğrafta Greta Thunberg'in fark edilmesi, internette uzaylı olduğuna dair tuhaf iddiaları tetikledi"

Can't believe that the Express has published this and then taken it down: "‘Greta Thunberg’ spotted on 120-year-old photo triggering bizarre alien claims on web" pic.twitter.com/lxK9xrRVd2 — Martin Belam (@MartinBelam) November 18, 2019

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