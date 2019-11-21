Meksika'da kiliseye dikilen Çocuk İsa heykelinin görüntüsü tartışma yarattı: Phil Collins mi Nicolas Cage mi?

Meksika'da kiliseye dikilen 6 metrelik Çocuk İsa heykeli sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları heykeli 80'lerin popüler şarkıcısı Phil Collins'e bazıları da Nicolas Cage'e benzetti.

Zacatecas bölgesinde bulunan La Epifania del Senor isimli kiliseye konulan Çocuk İsa heykeli sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Papaz Humberto Rodriguez, dünya çapındaki Çocuk İsa heykellerinden en uzununun kendi kilisesinde olmasıyla övünse de heykeli görenler eserin İsa peygambere uzaktan yakından benzemediğini söylüyor.

Mexican church builds 'world's biggest baby Jesus statue' https://t.co/MVGhroF94r — Daily Mail Online (@MailOnline) November 21, 2019

​Zira sosyal medya kullanıcılarından bazıları heykeli 80'lerin popüler şarkıcısı Phil Collins'e bazıları da aktör Nicolas Cage'e benzetti. Kimisi de heykeli fotoşoplayarak dalga geçen tweetler attı.

Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, singing "Su-sussudio." https://t.co/xCEA3p0UIK — jon gabriel (@exjon) November 20, 2019

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ME LO HICIERON ARGENTINO pic.twitter.com/3VFu96mmFm — Feminista Feliz 🖤 (@HappyFeminist) November 20, 2019

​Bazı kullanıcılar ise heykelin mavi gözlü olmasını ve karın kaslarının olmasını eleştirdi.

why does jesus have six tits? — Mr B (@bedicted_mn) November 20, 2019

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It doesn't look like Phil Collins, but why do they always make the middle east Jew blue eyed. — Rando (@Rando39869264) November 20, 2019

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