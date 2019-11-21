UNESCO, Dünya Felsefe Günü'nü Mevlana'nın sözüyle kutladı

UNESCO'nun 2002 yılından beri düzenlediği Dünya Felsefe Günü, her yılın kasım ayının 3. perşembe günü bütün dünyada kutlanıyor.
UNESCO'nun bu yılki kutlama mesajında ise Mevlana'nın sözleri yer buldu.
Yapılan paylaşımda Mevlana'nın "Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürlemesi değil" sözü yer aldı.
Philosophy is a school of freedom. It enhances critical skills to understand and question our society and its challenges.— UNESCO (@UNESCO) November 21, 2019
More than ever, the world needs #philosophy!
🏛️ https://t.co/qdzVFokTB8 #PhilosophyDay pic.twitter.com/TR3pMQjQ4T
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