UNESCO, Dünya Felsefe Günü'nü Mevlana'nın sözüyle kutladı

2002'den beri Dünya Felsefe Günü'nü kutlayan UNESCO, bu yılki kutlama mesajında Mevlana'nın sözlerine yer verdi.

UNESCO'nun 2002 yılından beri düzenlediği Dünya Felsefe Günü, her yılın kasım ayının 3. perşembe günü bütün dünyada kutlanıyor.

UNESCO'nun bu yılki kutlama mesajında ise Mevlana'nın sözleri yer buldu.

Yapılan paylaşımda Mevlana'nın "Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürlemesi değil" sözü yer aldı.