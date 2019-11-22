3 yıl önce hayatını kaybeden Leonard Cohen'in daha önce hiç duyulmamış eserleri albümleştirildi

2016'da kaybettiğimiz, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Leonard Cohen‘in yaşına meydan okurcasına yaptığı 15. stüdyo albümü olan Thanks for the Dance bugün çıktı.

7 Kasım 2016'da hayatını kaybeden Grammy ödüllü sanatçı Leonard Cohen’in 15. stüdyo albümü 'Thanks for the Dance' yayınlandı. Müzik ve edebiyat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Cohen’in yeni albümünün yapımcılığını ise oğlu Adam Cohen üstlendi.



Toplam 9 şarkıdan oluşan albümden yayınlanan ilk şarkı ise, '' oldu.