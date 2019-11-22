Tesla'ya soğuk duş: Cybertruck'ın kırılmaz denilen zırhlı camları tanıtımda kırıldı

Tesla, ‘Cybertruck’ olarak adlandırılan ilk elektrikli pikap kamyonunu görücüye çıkardı. Ancak aracın dayanıklılığını dosta düşmana göstermek isteyen Elon Musk, zırhlı camların ilk denemede kırılmasıyla şaşkına döndü.

Tesla’nın CEO'su Elon Musk, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği bir etkinlikte, Amerika’nın en favori aracının elektrikli versiyonu olması amacıyla tasarlanan ‘Cybertruck’ adlı elektrikli pikap kamyonunu tanıttı.

Elon Musk, “Şimdi sürdürülebilir enerjiye ihtiyacımız var. Amerika’da en çok satılan üç aracı da pikap kamyonlar oluşturuyor. Sürdürülebilir enerjiye çözüm üretmek istiyorsak bir pikap araç almak durumundayız” dedi.

Musk, aracın özelliklerini sıralamaya devam ederken sıra, zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlamaya gelince işler ters gitti. Araca atılan metal toplar, beklenenin aksine iki camı da kırdı.

İlk camın kırılmasıyla salonda gülüşmeler yaşanırken, Musk’ın “Belki de çok sertti” dediği görüldü. Ancak çok da sert atılmayan ikinci top da diğer camı çatlattı. Musk da gülerek durumu idare etmeye çalıştı.

Daha önceki testlerde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını savunan Musk, durumu düzelteceklerini belirtti.

Oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan aracın başlangıç satış fiyatının 39 bin dolar olduğu açıklandı. Araç; 250, 300 ve 500 mil (yaklaşık 805 kilometre)ve üzeri olmak üzere üç farklı menzil versiyonu sunuyor.

Aracın seri üretimine 2021 yılında başlanması bekleniyor.