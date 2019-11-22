Avustralya'da alevlerin arasındaki koalayı kurtaran kadın: Onların da çığlık atabildiklerini bilmiyordum

Uzun süredir orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da bir koalayı kurtarmak için alevlerin arasına dalmasıyla sosyal medyanın gündemine gelen Toni Doherty, “Koalaların da çığlık atabildiğini bilmiyordum” dedi.

Yeni Güney Galler eyaletindeki Port Macquarie bölgesindeki ormanda alevlerin arasında inleyen bir koalayı üzerinden çıkardığı tişörte sararak kurtaran Toni Doherty, şaka yaparak ‘iyi bir sütyen giydiğine mutlu olduğunu’ söyledi.

Channel Nine’da yayımlanan ‘Today’ adlı programda hikâyesini paylaşan Doherty, “Çok savunmasız görünüyordu. Denemeyi ve onu kurtarmayı düşündüm. Ağaca doğru koşarken onu bir şeye sarmam gerektiğini düşündüm, bu yüzden tişörtümü çıkarıp onu sardım ve onu ateşten uzaklaştırmaya çalıştım” dedi.

Koalanın arka bacağında yanık olduğunu söyleyen Doherty, “Daha önce hiçbir koalanın sesini duymamıştım, onların da çığlık atabildiğini bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

A badly burned koala that was rescued crying and screaming from Australia's bushfires has been reunited with the heroic grandmother who saved its life https://t.co/yppWCACqEb pic.twitter.com/Hk9aWfu1AY — CNN (@CNN) November 22, 2019

Torununun, kurtarılan koalaya Lewis adını verdiğini belirten Doherty, Lewis’in tedavi altında olduğunu ve iyileşeceğini söyledi.

Avustralya'da yaklaşık üç haftadır deva meden orman yangınlarında şimdiye kadar 50 bin ile 100 bin arasında koalanın ölmüş olabileceği açıklandı.

Okaliptüs ağaçlarında yaşayan koalalar orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Bu hayvanlar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.