Kayıt
20:29 22 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Game of Thrones

    Game of Thrones'a gizli bir alternatif son çekildiği ortaya çıktı

    © AP Photo / HBO
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol

    George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) adlı roman serisinden uyarlanan Game of Thrones sona ereli aylar oldu. Yine de sadık izleyenleri arasında 8 yılın ardından final yapan dizinin sonu hala favori bir tartışma konusu.

    Independent Türkçe'nin haberine göre dizi bittiğinden beri uzun süredir beklenen finale ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Öyle görünüyor ki dizi için çekilen gizli bir son da varmış.

    © Fotoğraf : HBO
    Game of Thrones'un devam dizilerinden 'Age of Heroes' iptal edildi

    Fantastik dizinin 80 dakikalık finali sürprizlerle doluydu. Bölümün ilk yarısı Daenerys’in (Emilia Clarke) büsbütün Deli Kraliçe’ye dönüşüp Kralın Toprakları'nı kül etmesinden sonra gerçekleşenleri ele alıyor. Ve daha Demir Taht'a oturma fırsatı bulamadan, onun ülkenin ihtiyaç duyduğu hükümdar olmadığına ikna olmuş, kalbi kırık Jon Snow (Kit Harington) tarafından öldürülüyor.

    Game of Thrones bu gerilimi çözdükten sonra geri kalan zamanını yeni hükümdar Bran’ı (Isaac Hempstead Wright) seçmeye ayırmıştı.

    Game of Thrones’un finalinin ve genel olarak son sezonunun, 8 yıllık akışın tamamında diziyi takip eden çoğu izleyici için hayal kırıklığı olduğunu söylemek az bile kalır.

    'Tormund': Alternatif bir son çekildi

    Dizinin sevilen karakterlerinden Tormund’u canlandıran Kristofer Hivju, Metro dergisine aslında diziye “alternatif bir son çektiklerini” söyledi.

    Bir yandan finalin bahsi geçen versiyonuyla ilgili hiçbir şey açık etmeyeceğini vurgulayan Hivju, bu versiyona övgüler dizmekten de geri durmadı. Ayrıca alternatif sonun büyük ölçüde eğlence amaçlı olduğunu belirten oyuncu, "Ama size bununla ilgili herhangi bir şey söyleme iznim var mı bilmiyorum" dedi.

    © Flickr /
    Game of Thrones'un senaristleri yetersizliklerini itiraf etti

    Görünüşe bakılırsa HBO’nun alternatif sonu kullanmak gibi bir niyeti zaten yoktu ve Hivju’nun vurguladığı gibi, bu final eğlenmek için çekilmişti.

    Ancak zaten yayımlanmayacaksa böyle bir finalin çekimine neden zaman ve emek harcandığını da merak etmemek zor.

    Game of Thrones’un son sezonuna dönük eleştiriler büyük ölçüde hikayenin aceleye getirilmesine yönelikken, hiç yayımlanmayacak alternatif bir finali çekmeye zaman bulunması tuhaf.

    Ne olduğundan bağımsız olarak hayranlar muhtemelen bu alternatif Game of Thrones finalini görmek isteyecektir. HBO finali bir DVD ekstrası olarak özel bir notla yayımlayabilir.

    Öte yandan bundaki risk, izleyicilerin alternatife dizinin esas sonundan daha pozitif etkileşim göstermesi olabilir. Bu da hikayenin nasıl bitmesi gerektiğiyle ilgili yepyeni bir tartışma açabilir.

    Yine de hikayenin bütünüyle alakalı çok ciddi değişiklikler getirmeyen saçma bir işse, bu finalin gösterilmemesi için bir neden yok.

    İlgili konular:

    Emilia Clarke, Game of Thrones’taki Starbucks bardağının sahibini açıkladı
    GOT yıldızı Emilia Clarke ilk kadın James Bond olmak istiyor
    Etiketler:
    George R. R. Martin, Film, Dizi, Game of Thrones
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    BAFTA ödülü sahibi Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson 14 yaşındaki başlayan kariyerinde Atlara Fısıldayan Adam filmindeki rolü ile çıkış yaptı.
    ‘Günümüzün Marilyn Monroe'su’ Scarlett Johansson, 35. doğum gününü kutluyor
    Karikatür
    'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet